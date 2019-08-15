رسميا.. خليلوزيتش مدربا جديدا للمنتخب المغربي مقابل 80 مليون شهريا

أعلن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم، اليوم الخميس، تعيين البوسني وحيد خليلوزتش، مدربا جديدا للمنتخب الوطني، خلفا للفرنسي هيرفي رونار.

وقال لقجع، في الندوة الصحفية، التي عقدها، اليوم، بمقر الجامعة بالرباط، إن عقد وحيد يمتد لأربعة مواسم، وسيتقاضى 80 مليون سنتيم شهريا، مع امتيازات مالية متربطة بالإنجازات التي يحققها، حسب الشروط التي وضعتها الجامعة.

وأكد لقجع، بأن الهدف الأول، الذي حددته الجامعة مع خليلوزيتش، هو الوصول لنهائيات كأس العالم، قطر 2022، ثم الوصول على الأقل لنصف نهائي كأس إفريقيا للأمم القادمة في الكاميرون، بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس إفريقيا للأمم 2023.

وشدد رئيس الجامعة، أن الخبرة الإفريقية، ومعرفته الكبيرة بالكرة المغربية، هي التي جعلت الجامعة تختار المدرب البوسني، على الرغم من توصلها بعدد من السير الذاتية لمجموعة من المدربين الكبار.