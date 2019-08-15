الشاب خالد يختار شمال المملكة للاستمتاع بالصيف -صور

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اختار الفنان الشاب خالد، المغرب، للاستمتاع بعطلته الصيفية، وحل قبل فترة بشمال المملكة، حيث قضى عيد الأضحى هناك.
ونشر الشاب خالد، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، في الآونة الأخيرة، صورة له فوق حصان، التقطها في أحد شواطئ مدينة تطوان.
وسبق أن شوهد الشاب خالد بشاطئ المضيق، كما كان بأحد المنتجعات في شمال المملكة، وهناك جمعته الصدفة مع الفنان المغربي حاتم عمرو الذي كان هو الآخر إلى جانب أسرته.
ويزور الشاب خالد المغرب بشكل دوري، علما أنه حاصل على الجنسية المغربية، وسبق أن صرح أنه يحس بانتمائه للمغرب كانتمائه لبلده الأم الجزائر.
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