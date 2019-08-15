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أم تتهم إدارة السويسي باستبدال مولودتها الأنثى بذكر ومطالب بتدخل العثماني للتحقيق

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ياسر المختوم 0 تبليغ

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قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، اليوم الخميس، إنها توصلت بمستجدات اعتبرتها جد خطيرة، “تستدعي التدخل العاجل لوزارة الصحة ورئيس الحكومة، بخصوص فضيحة استبدال مولودة بمولود ذكر لإحدى الأمهات”.

ودعت الشبكة إلى إنصاف الأم وأسرتها، التي ترفض تسلم المولود الذكر الذي وضعته الإدارة بجانبها، على أساس أنه مولودها من أجل إرضاعه”.

وقالت الشبكة إن الأم ترفض تسلم المولود، وتطالب بأجراء فحص الـADN، كما أنها ترفض مغادرة مستشفى السويسي بالرباط، إلى حين إحضار مولودتها، وذلك بعد تسعة أيام مرت على الولادة وهي لازالت في المستشفى.

وأوضحت الشبكة أن المولودة تم نقلها إلى مصلحة طب المواليد والخدج من أجل تلقي العلاجات، وبعد مرور ثلاثة أيام سلموا للأم مولودا ذكرا، مما أثار حفيظتها واحتجت هي وأسرتها على إدارة المستشفى.

ويرتقب أن يعقد غدا اجتماع بالمستشفى لبحث تداعيات الحادث، في الوقت الذي طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بتحمل وزارة الصحة الحكومة برمتها مسؤوليتها، والتدخل العاجل لإنصاف الأسر المغربية وحماية نسبهم وحقوقهم التي يخولها لهم دستور المملكة.

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