أكادير .. ورشة تحضيرية لأضخم مناورة عسكرية في أفريقيا – صور

احتضن المغرب، خلال الأيام القليلة الماضية، ورشة تحضيرية لأضخم مناورة عسكرية في القارة الافريقية، ينتظر آن تنظم سنة 2020.

ونقلت صفحة القوات المسلحة الملكية على الفيسبوك، أن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية بمدينة أكادير، احتضنت ورشة تحضيرية لنسخة 2020 من المناورات العسكرية الدولية التي يحتضنها الجنوب كل سنة والمعروفة باسم الأسد الافريقي.

وتعرف مناورات “الأسد الأفريقي” مشاركة ضباط كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب،ودول أخرى، فيما ينتظر أن تكون نسخة 2020 الأضخم في تاريخ هذه المناورات فوق القارة الأفريقية.

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أما في ما يتعلق بالجانب العسكري، فإن هذه المناورات التي تعد تتويجا سنويا للتعاون العسكري المغربي الأمريكي، تتمحور حول تمارين جو أرضية مع جنود المارينز الأمريكيين، وتمارين بحرية بين البحرية الملكية الوطنية والبحرية الأمريكية وكذا تمارين جوية بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية، وخاصة إجراء تمارين تزويد الطائرات العسكرية بالوقود وهي في الجو.