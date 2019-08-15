القدس: شهيد وإصابة حرجة برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران أحدهما بحالة حرجة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، فيما أصيب شرطي إسرائيلي بجراح وصفت بالطفيفة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابات البلدة القديمة والمؤدية إلى المسجد الأقصى، وسط توترات تنبئ باندلاع مواجهات، ودعوات مقدسية للنزول إلى المسجد الأقصى وإقامة صلاة المغرب على أبوابه المغلقة.

وفنّد شهود عيان ادعاءات الاحتلال وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنًا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما قاموا الحراس بمنعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس عمران الرجبي.

وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.

وقال شهود عيان إن مستوطنا وعناصر من شرطة الاحتلال فتحوا النار على مجموعة مواطنين بزعم طعن أحد الجنود، وأصابوهم بجروح، ومن بينهم حارس المسجد الأقصى عمران الرجبي الذي أصيب بقدمه.

وفي وقت سابق، ادعت الشرطة الإسرائيلية تعرض أحد أفرادها للطعن في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس، ما أسفر عن إصابة الشرطي بجراح متوسطة، وذلك رغم تأكيد المصادر الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" على أن جراح الشرطي طفيفة وتم علاجه ميدانيًا.

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وأضافت الشرطة أن عناصرها فتحت النار باتجاه من وصفتهم بـ"المخربين"، وأضافت أنه "تم تحييدهم"ـ وأرسل شرطة الاحتلال تعزيزات أمنية إلى محيط البلدة القديمة وقامت بإغلاق بوابات المسجد الأقصى.

إغلاق بوّابات المسجد الأقصى

ولاحقا، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية استشهاد أحد الشابين، فيما ذكرت أن الثاني من إصابة "حرجة جدا‎".

بدوره، أعلن مدير الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، أن قوات الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى المبارك ومنعت الدخول إليه.

هذا وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل أحد المصابين إلى مستشفيات القدس، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الجمعية من الوصول لمصابين آخرين.

وعلى إثر ذلك، أطلقت دعوات مقدسية للنزول إلى المسجد الأقصى وإقامة صلاة المغرب على أبوابه المغلقة من قبل الاحتلال.