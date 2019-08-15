ترامب يقترح على الرئيس الصيني لقاء متظاهري هونج كونج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والنشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج يمكن أن يؤدي إلى نهاية "سعيدة" لأشهر من الاحتجاجات.

وكتب ترامب في تغريدة: "لو التقى الرئيس (الصيني) شي مباشرة وبشكل شخصي مع المحتجين، فستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونج كونج. لا شك لديّ في ذلك".

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وتشهد هونج كونج التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية منذ أسابيع بعد احتجاجات باعثها مشروع قانون أثار حالة من الجدل، ورأى فيه معارضون انتقاصا من المزايا التي تتمتع بها المدينة إداريا.

وعلى الرغم من تعليق مشروع القانون؛ ظلت الاحتجاجات المدعومة من قوى خارجية مستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.

والإثنين الماضي، نددت الصين بالمتظاهرين المتطرفين في هونج كونج الذين قاموا برمي زجاجات حارقة على عناصر الشرطة، واعتبرت أن في ذلك مؤشرات على "إرهاب".