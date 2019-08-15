بريطانيا: على إيران الالتزام بما قدمته من ضمانات بشأن الناقلة جريس 1

طالبت السلطات البريطانية، الخميس، إيران بالالتزام التام بالضمانات الخطية التي قدمتها بشأن الناقلة "جريس 1" التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "علمنا أن حكومة جبل طارق تلقت ضمانات من إيران بأن جريس 1 لن تذهب إلى سوريا.. على إيران الالتزام بالضمانات التي قدمتها".

وأضاف البيان "لن نؤيد أو نسمح لإيران، أو لأي شخص، بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي الحيوية بشأن سوريا"

وأكد أنه لا توجد مقارنة أو علاقة بين احتجاز إيران غير المقبول وغير القانوني لسفن شحن تجارية أو مهاجمتها في مضيق هرمز وتنفيذ حكومة جبل طارق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

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وفي وقت سابق اليوم، أفرجت سلطات جبل طارق، عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي احتجزتها منذ الرابع من يوليو/تموز.



وأكدت إيران خطيا أن حمولة "جريس 1" ليست متوجهة إلى سوريا التي تخضع لحظر أوروبي.





وأوضحت السلطات أن رئيس حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قرر رفع قرار التحفظ على الناقلة والسماح لها بالإبحار، رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه في سعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.

واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الناقلة أوائل شهر يوليو/تموز قبالة جبل طارق في البحر المتوسط؛ للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.