فرنسا تحتفل بالذكرى الـ75 لإنزال بروفانس بمشاركة أفريقية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، الخميس، أن رئيسي كوت ديفوار الحسن واتارا ورئيس غينيا ألفا كوندي والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي شاركوا الرئيس إيمانويل ماكرون في الاحتفال بالذكرى الـ75 لإنزال بروفانس.
وأفادت القناة بأن عملية إنزال "بروفانس" التي أطلق عليها اسم "دراجون"، شارك فيها 450 ألف جندي، جاء 90% منهم من عدة دول أفريقية؛ من بينها الجزائر وتونس والمغرب.
ويعود تاريخ إنزال "بروفانس" إلى 15 أغسطس/آب عام 1944 بعد 70 يوما من إنزال "نورماندي"، واستعادة السيطرة على موانئ "تولون" و"مارسيليا" والصعود على طول نهر "لوران" والالتحاق بجيش "جورج باتون" وتحرير الأراضي الفرنسية من الاحتلال الألماني.
ولعبت الفيالق الأفريقية دورا محوريا في تحرير تولون ومارسيليا في نهاية شهر أغسطس/آب 1944.
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