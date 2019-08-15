شكرا لقرائتكم المركزي اليمني يؤكد استئناف نشاطه في مقره بعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، استئناف نشاطه في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، يوم الأحد القادم، بعد نهاية إجازة عيد الأضحى.

يأتي ذلك بعد أخبار تناقلتها وسائل إعلام، أشارت إلى نقل المقر الرئيس للبنك من عدن إلى مدينة سيئون شرقي اليمن، بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة.

Advertisements

وقال البنك المركزي اليمني، في بلاغ صحافي، إن الإدارة العليا للبنك المركزي تؤكد أنه سيباشر أعماله في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد.

وأشار إلى أنه يُعتبر مؤسسة وطنية تعمل بشكل مستقل لخدمة كافة اليمنيين وفي كل الظروف.

وأهاب البنك المركزي اليمني بجميع المواطنين، وكذا وسائل الإعلام بتوخي روح المسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن وجود إرباك في عمله.