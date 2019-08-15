"قتل السكاكين" يعود لبريطانيا.. حادث طعن جديد قرب مكاتب الحكومة والشرطة تستبعد كونه عملا إرهابيًا

الموجز

وكالات - أبوظبي أصيب رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية وسط العاصمة لندن، الخميس، فيما تعتقد الشرطة أنه حادث طعن، مؤكدة أنه لا مؤشرات على أنه عمل إرهابي.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن رجلا مصابا بجروح في الوجه، بينما كانت الدماء تسيل على جبهته، تم اقتياده من أمام مبنى وزارة الداخلية البريطانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة البريطانية إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية، لكن لا يوجد ما يشير إلى ارتباطه بعمل إرهابي.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على شخص على صلة بحادثة الطعن، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

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تكرار حوادث الطعن

وخلفت حوادث الطعن باستخدام السكاكين في بريطانيا خلال العام الجاري نحو 24 شخصا على الأقل.

وقال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، إنه سيلتقي مع مسؤولي الشرطة هذا الأسبوع لإيجاد سبل للتعامل مع هذه المشكلة، داعيا لإنهاء ما سماه "العنف الأخرق".

وأضاف أمام البرلمان "لا سبيل لإنكار وجود هذه المشكلة.. العنف الشديد يتزايد والمجتمعات تتمزق أوصالها والأسر تفقد أطفالها".

وتقول الشرطة البريطانية إن زيادة الجريمة باستخدام السكاكين في بلد يصعب فيه الحصول على سلاح ناري سببها عدد من العوامل، منها التنافس بين عصابات المخدرات وتقليص الخدمات المقدمة للشباب والاستفزازات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووقع كثير من تلك الحوادث في مناطق فقيرة من العاصمة لندن.

وتصدرت هذه المشكلة الأجندة السياسية بعدما أظهرت الإحصاءات وصول الوفيات جراء حوادث الطعن إلى رقم قياسي العام الماضي.