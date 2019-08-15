السبت المقبل.. طلاب الثانوية الأزهرية يبدأون امتحانات الدور الثاني

الموجز

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية حالة الطوارئ لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، التي تنطلق السبت المقبل، وتستمر حتى الاثنين 26 أغسطس الجاري.

ويؤدي طلاب القسم العلمي، في أول أيام الامتحانات، اختبار مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية "نظام حديث - نظام قديم"، فيما يؤدي طلاب القسم الأدبي الفقه والتوحيد، وطلاب ثانوية البعوث الفقه والإنشاء، وطلاب الشعبة الإسلامية الفقه والاقتصاد.

وأكد الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، لـ"الوطن"، أنهم استعدوا بكل التجهيزات اللازمة لامتحانات الدور الثاني، التي تستمر لمدة 9 أيام، لافتاً إلى أن القطاع تلقى 38 ألفا و437 تظلما على مستوى الجمهورية، من قبل طلاب الثانوية الأزهرية، حيث يستمر تلقي التظلمات حتى يوم 22 -8.

أوضح عبدالعظيم أن أولياء الأمور والطلاب يشعرون بالارتياح من منظومة التظلمات الحديثة؛ لأن هدفها وصول الطالب إلى حقه، دون معاناته في الحصول عليه، وبكل شجاعة ودون مواربة نعطي الطالب حقه في الطعن مهما، كانت درجاته التي يستحقها، وفي حالة وجود أي مخالفة يجري محاسبة المقصرين.

أوضح رئيس الكنترول أن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد يتابعان يومياً أعمال الطعون، ودائما ما يحثان على الجدية والالتزام بالضوابط المعمول بها في مراجعة أوراق الطلاب المطعون عليها، ووضع مصلحة الطالب نصب أعينهم مع الحفاظ على سرية العمل.

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تابع: "الطالب يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءا من الثامنة صباحاً، وحتى الثانية ظهرا، وفقا للجداول المعلنة من قبل المناطق الأزهرية، بالطعون على المواد التى يرغب فى التظلم عليها، مقابل تسديد الرسوم المستحقة، وهى 100 جنيه للمادة، ويحق للطالب بنفسه أو من ينوب عنه تقديم الطعن وأن نتيجة الطعن على المواد تظهر بعد 15 يوماً من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة، وحال حصول الطالب على درجات بعد ظهور نتيجة التظلم، يتوجه إلى مقر المنطقة الأزهرية، لاسترداد مبلغ الطعن ومعه إيصال الرسوم".

من جهة أخرى، تبدأ جامعة الأزهر، فتح باب التنسيق أمام طلاب الثانوية الأزهرية، الثلاثاء 20 أغسطس، ويسبقه لقاء موسع مع الطلاب، الاثنين، لمساعدتهم في اختيار الكلية المناسبة، والإجابة عن كل أسئلة الطلاب المتعلقة بالجامعة وجميع كلياتها.

ويحضر اللقاء الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعدد من رؤساء الكليات بالمحافظات.

وأكدت مصادر بمجلس جامعة الأزهر لـ"الوطن" أن لجنة إعداد تنسيق الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، راعت في تحديد النسب إحتياجات الجامعة، وعدد الطلاب المتقدمين للجامعة كذلك مرعاة تقليل نسب الإغتراب في ظل إنتشار كليات الجامعة علي مستوي الجمهورية بـ 89 كلية.

وكانت نسبة النجاح العامة للثانوية الأزهرية، هذا العام بلغت 49.98%، ونسبة نجاح القسم الأدبى 41.78%، مقابل 67.98%، نسبة النجاح القسم العلمى، ونسبة النجاح بغزة 83%، والشعبة الإسلامية 93%.