الحريري التقى رئيس البنك الدولي في واشنطن

استهل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لقاءاته في العاصمة الاميركية باجتماع عقده مع رئيس مجموعة ​البنك الدولي​ دايفيد مالباس في مقر البنك حضره الوزير السابق ​غطاس خوري​ والمدير التنفيذي المناوب لمجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي السفير راجي الأتربي و القائم بأعمال نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رباح ارزكي ومساعدة رئيس البنك هانيا داوود. وتم خلاله عرض علاقة البنك بلبنان والمشاريع التي يمولها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحريري في بيان.

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