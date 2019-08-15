كفوري في قداس عيد انتقال السيدة العذراء: لتعميم ثقافة المحبة والتسامح والتضحية

ترأس متروبوليت صيدا وصور وتوابعهما للروم الأرثوذكس ​المطران الياس كفوري​، قداسا احتفاليا في ​كنيسة السيدة​ في راشيا، لمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​، وألقى عظة، بعد الإنجيل المقدس شدد فيها على أهمية استلهام معاني المناسبة خصوصا "حنان السيدة مريم العذراء، ودورها العظيم، حيث أعطي لها مجد لبنان"، مشددا على "أهمية هذا العيد في الكنيسة المسيحية، وهو عيد يشارك فيه ​اللبنانيون​ على مختلف طوائفهم".

وبعدما لفت كفوري إلى أن "هذا اليوم هو يوم حزين وعظيم في الوقت عينه، وهو يوم للصلاة"، دعا إلى "تعميم ثقافة ​المحبة​ والتسامح والتضحية في سبيل الله وفي سبيل الوطن وفي سبيل الانسانية"، وكذلك إلى "التحلي بالايمان والتقوى والمحبة".