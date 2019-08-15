قداس إحتفالي بعيد السيدة العذراء في وادي قزحيا

أقيم في كنيسة ​دير مار أنطونيوس قزحيا​ -الوادي المقدس الأثرية، قداس لمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​، ترأسه رئيس الدير الأب مخايل فنيانوس، عاونه فيه الحبيسان الأب أنطونيوس رزق ناسك محبسة ماربولا والأب يوحنا خوند ناسك محبسة ماربيشاي والأب دانيال العلم وعدد من الرهبان، وخدمت القداس المرنمة ألين شحادة.

وحضر القداس رئيس غرفة عمليات هيئة إدارة السير العميد أنطوان ذكرى وعائلته، منسق ​اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي​ - الإسلامي في ​الشمال​ جوزيف محفوض، صاحب شركة ماترو للبترول الأسترالية جان ديب، رئيس حركة حق وعدالة جورج بطرس، قائد كتيبة المدافعة في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي في ​بيروت​ العقيد الركن روبير الشيخا الدويهي، عضو نقابة الفنانين وممثلي السينما والمسرح والإذاعة في الشمال الفنان الكلمنجي فارس خوري والمغترب الأسترالي رجل الأعمال الشيخ طوني جمعة وعدد كبير من رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ثقافية واجتماعية وتربوية وإعلامية.

بعد ​الإنجيل​ المقدس، شدد الأب فنيانوس على معاني ​عيد السيدة العذراء​ مريم الذي يشارك فيه ال​لبنان​يون على مختلف طوائفهم، مؤكدا "ان السيدة العذراء هي عروسة الروح ​القدس​ ومجد لبنان أعطي لها" آملا "أن تحفظ شعب لبنان وأرضه".

ولفت الى أنه "لا يسعني إلا أن أوجه بإسمي وباسم النساك الحبساء والآباء والرهبان آيات المعايدة في هذا العيد المبارك إلى جميع المؤمنين الحاضرين معنا والغائبين وخاصة الذين يحملون إسم العذراء مريم والدة الله الفائقة القداسة شفيعة لهم ولعيالهم".