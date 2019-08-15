بو عاصي أشاد بالجهود المبذولة لفتح صفحات أيام واعدة للمستقبل رغم كل التحديات

أشاد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في بيان، "بالجهود المبذولة والتعاون اللافت بين الأهالي لانجاح الاحتفالات في بلداتهم، ولمسح غبار أيام صعاب عرفتها في تاريخها، وفتح صفحات أيام واعدة للمستقبل رغم كل التحديات"، متمنيا "أن يشكل عيد انتقال السيدة العذراء مفترقا في مسيرة لبنان للانتقال نحو ما تستحقه تضحيات شعبه.
ولفت البيان الى "حرص بو عاصي على مشاركة فرحة عيد انتقال السيدة العذراء، مع أكبر عدد ممكن من أبناء قضاء بعبدا من الساحل إلى الجبل، فحضر قداس العيد في كنيسة السيدة في الحدت واحتفالا لعيد السيدة في العربانية وسهرة احتفالية في فالوغا".
وجال بو عاصي مع أبناء البلدة حول الكنيسة التي بنيت سنة 1964 مكان الكنيسة القديمة التي كانت قد أنشئت سنة 1765، معايدا الجميع ومتمنيا للحدت وأبنائها "أن يبقوا قدوة في فترات النضال كما في احتفالات الأعياد".
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