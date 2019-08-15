اتصل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​ بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار واطلع منه على سير اعمال إخماد النيران المندلعة في احراج رأس المتن ورويسة البلوط والهلالية. وطمأن خطار بو عاصي "ألا اضرار بشرية ولا خطر داهما على الاهالي القاطنين في الجوار". من جهته، أثنى بو عاصي على جهود ​الدفاع المدني​ لإخماد الحرائق في أماكن وعرة وصعبة الوصول، مناشدا المعنيين كافة "العمل سريعا على انشاء وحدات مراقبة لنشوب الحرائق وخلق ممرات بين الاشجار تحول دون انتشار الحرائق بسهولة". وأكد "البقاء على تواصل مع إدارة الدفاع المدني لمتابعة تطورات الحريق".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي تابع حرائق المتن الأعلى: للاسراع بتشكيل وحدات مراقبة وخلق ممرات بين الأشجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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