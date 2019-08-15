جعجع: لا إشارة على طريق الإصلاح حتى الآن علماً أن بعضها لا يحتاج إلا لقرار

أكد رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ "انني أتمنى لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في زيارته إلى ​أميركا​ كل التوفيق، لكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تُحكى، أميركا دولة كبيرة ولبنان لديه مصالح كبيرة معها، لكن لم يكن من اللازم أن يذكر الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ الأميركيين أن هناك فريق لبناني لديه علاقات وثيقة مع ​طهران​ في ظل النزاع الأميركي – الإيراني".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له بعد اجتماع تكتل "​الجمهورية القوية​" في ​معراب​، أوضح جعجع "انني أتمنى وأطلب من ​الرئيس ميشال عون​ والحريري والحكومة وكل من يلزم، أن بعض القضايا لا تحتمل مواقف ملتبسة، وأشعر أن هناك بعض المواقف الملتبسة، والسيد نصرالله يقول بحال الحرب لن يقف "حزب الله" مكتوف اليدين وهناك مسؤولية على عون والحريري والحكومة وغير مقبول زج الشعب في قضايا لا علاقة لنا بها".

وأشار الى "اننا نعيش في وضع إقتصادي مالي صعب، وإلى جانب ذلك حتى الآن لا نجد حد أدنى من الجدية في التعاطي مع هذا الوضع، كنا نريد موازنة ثورية لكن المهم أننا بأمس الحاجة لارسال رسائل ولو بالحد الأدنى، سواء للداخل أو للخارج، لكت حتى الآن لا توجد أي إشارة على الإصلاح"

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ولفت جعجع الى انه "بالنسبة إلى المعابر غير الشرعية، شاهدنا تقرير تلفزيوني عن أحد هذه المعابر بالصوت والصورة يظهر شاحانات تقطع على معبر غير شرعي، وجهة الهرمل هناك 3 أو 4 أو5 معابر وهي بالمعنى اللوجستي شرعية، وبرسم وزير الدفاع صدر تقرير صغير عن الجيش اللبناني، لكن لم نفهم شيء ولم يستطيع تبرير ما شاهدناه".

وأكد الى أنه "بالنسبة إلى المعابر الشرعية، كل العالم تدرك ما هو واقع الجمارك اللبنانية، الأساس هو أنها تحتاج آلات كشف على كل المعابر والاعتماد على الكشوفات الجمركية التي تأتي من بلدان المصدر".

وسأل: "ماذا حصل بالموظفين غير الشرعيين وأين هي الهيئات الناطمة وأين هو مجلس الإدارة الجديدة لشركة كهرباء لبنان، وهناك قانون تحدث عن 4 أشهر واليوم نحن تقريبا مر 5 أشهر، يريدون مجلس بشكل معين يماشيهم بما يقومون بها وإذا كان هذا هو المطلوب فنحن لا نريد هذا المجلس؟"، مشيراً الى أنه "حتى الآن لا توجد أي جدية في التعاطي مع كل الأمور، نحن نعمل مطرح ما نحن موجودين، وزير العمل من خلال قرار وحيد نجح في تأمين وظائف جديدة لمواطنين لبنانيين".