"ديلي تليغراف": كوربن يسعى لإسقاط الحكومة وإيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة "الديلي تليغراف" في مقالها الافتتاحي الّذي كتبته كاميلا توميني، أنّ "زعيم "​حزب العمال البريطاني​" ​جيرمي كوربن​ يقترح أن يترأس حكومة انتقاليّة قبل الدعوة إلى انتخابات عامّة"، لافتةً إلى أنّ "كوربن بدأ الليلة الماضية تحركات لإسقاط الحكومة، وإيقاف خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​)، وأنّه أرسل رسائل لزعماء المعارضة وأعضاء البرلمان المتمرّدين من "​حزب المحافظين​" الّذين يعارضون خروج بريطانيا من دون اتفاق، بهدف تشكيل تحالف عابر للأحزاب لإخراج ​بوريس جونسون​ من الحكومة، وتأجيل "بريكست"، وإطلاق حملة من أجل إقرار إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وبيّنت أنّه "كان من المتوقّع منذ فترة طويلة أن يقوم كوربن بتحرّك لإيقاف مغادرة بريطانيا من دون اتفاق، لكن كان من المعتقد أنّه لن يتحرّك قبل عودة أعضاء البرلمان من عطلتهم الصيفيّة في الثالث من أيلول"، موضحةً أنّ "كوربن قد يكون اضطر إلى التحرّك الآن ولعب بطاقته الأخيرة، عقب تدخلات من قبل نائب رئيس "حزب العمال" توم واتسون، وإيحاءات بأنّه بدأ يفقد سيطرته على الحزب".

ولفتت إلى أنّ "كوربن اقترح في رسالته أن تشكّل حكومة مؤقتة بقيادته، تحول دون خروج بريطانيا من غير اتفاق، وتنظّم انتخابات عامّة، على أن يقوم "حزب العمال" بحملة من إجل إقرار إجراء استفتاء ثان".