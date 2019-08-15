أعلن دبلوماسيون، أن ​مجلس الامن الدولي​ سيعقد جلسة مغلقة صباح الجمعة لمناقشة الوضع في ​كشمير​. وقد ألغت الحكومة الهندية الاسبوع الماضي الحكم الذاتي لكشمير، في خطوة من شأنها وضع الاقليم الذي يشهد تمردا، تحت وصاية مباشرة من ​نيودلهي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الامن الدولي يعقد جلسة مغلقة الجمعة حول كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.