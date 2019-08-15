ظريف: واشنطن حاولت سرقة ممتلكاتنا بالبحر بعد فشل ضغوطها الاقتصادية علينا

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "​واشنطن​ حاولت سرقة ممتلكاتنا بالبحر بعد فشل ضغوطها الاقتصادية علينا"، مشيراً الى أن "الإفراج عن الناقلة الإيرانية في ​جبل طارق​ يؤكد فشل القرصنة الأميركية".

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