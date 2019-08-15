سكاي نيوز: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطيني بالقرب من المسجد الأقصى

أطلقت ​الشرطة الإسرائيلية​ النار على شاب فلسطيني عند باب السلسلة بالقرب من ​المسجد الأقصى​ في ​القدس​، تبعه اغلاق الشرطة الاسرائيلية للمنطقة، وفق ما افاد موقع "​سكاي نيوز​".

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