ترامب اقترح عقد لقاء شخصي مع الرئيس الصيني حول الأزمة في هونغ كونغ

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أعرف الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ جيّدًا، هو قائد رائع يحترم شعبه كثيرًا، ويعرف التعامل جيّدًا أيضًا مع الأعمال الصعبة"، مركّزًا على أنّ "لا شكوك لدي على الإطلاق بأنّ جينبينغ إذا أراد حلّ المشكلة في ​هونغ كونغ​ بطريقة سريعة وإنسانيّة، فإنّ باستطاعته أن يفعل ذلك".

وختم تعليقه بعبارة: "لقاء خاص؟"، في ما بدا وكأنّه يطرح فكرة لتقديم مساعدته بهذا الشأن إلى رئيس الصين بشكل مباشر.

وينظّم المحتجون في هونغ كونغ منذ عشرة أسابيع، تظاهرات مستمرّة للمطالبة بمزيد من الحريات، بما في ذلك اعتصامات شلّت مطار المدينة الّذي يعدّ أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.

وأعربت ​الولايات المتحدة الأميركية​ في وقت سابق، عن قلقها من تحرّكات القوات الصينية على الحدود مع هونغ كونغ، ودعت بكين إلى "احترام التزاماتها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك للسماح لهونغ كونغ بممارسة أعلى درجات الحكم الذاتي".