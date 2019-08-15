إسرائيل تمنع زيارة نائبتين أميركيتين بموجب قانون مناهضة المقاطعة

أعلنت ​إسرائيل​ أنها ستمنع زيارة مقررة لنائبتين في ​الكونغرس الاميركي​ تؤيدان مقاطعتها بسبب سياستها تجاه ​الفلسطينيين​، في قرار يتماشى مع مطلب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​. وأعلنت ​وزارة الداخلية​ عن القرار الذي قالت إنه يتوافق مع قانون يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل. ومن المتوقع أن تصل كل من ​إلهان عمر​ ورشيدة طليب وهي من أصل فلسطيني إلى إسرائيل نهاية الأسبوع في زيارة للأراضي الفلسطينية.

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