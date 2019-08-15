ظريف: الافراج عن الناقلة الإيرانية يؤكد فشل القرصنة الأميركية

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طهران: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس إن محاولة "قرصنة" أميركية فشلت بعد أن أمرت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس بالإفراج عن ناقلة نفط إيرانية رغم طلب أميركي باحتجازها.

وكتب ظريف على تويتر "بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها من خلال الارهاب الاقتصادي بما في ذلك حرمان مرضى السرطان من الأدوية، حاولت الولايات المتحدة إساءة استخدام القانون لسرقة ممتلكاتنا في عرض البحر".

ورأى أن "محاولة القرصنة هذه تؤكد ازدراء ادارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بالقانون".

وسمحت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس لناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها مطلع تموز/يوليو بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.

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من جهته، وصف سفير إيران في لندن الحكم بأنه "هزيمة مذلة" للولايات المتحدة.

وكتب حميد بعيدي نجاد على تويتر "منذ دقائق ... تم الافراج عن الناقلة التي تحمل النفط الإيراني من الاحتجاز غير القانوني".

وأضاف أن "الولايات المتحدة بمحاولاتها الجبانة في اللحظة الأخيرة سعت إلى منع الناقلة من عدم البقاء قيد الاحتجاز، وواجهت هزيمة مذلة".

غير أن رئيس المحكمة العليا أعلن أنه لم يتلق طلبا خطيا أميركيا باحتجاز الناقلة إثر إعلان قراره الخميس.

