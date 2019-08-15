شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ترميم قصر البارون استعادة لأيقونة مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة، أن كافة التصميمات الأصلية لقصر البارون قد تم حصرها والتوصل إليها لأول مرة منذ عشرات السنوات بأرشيف شركة مصر الجديدة للإسكان التعمير بحضور خبراء وزارة الأثار الذين يقومون بأعمال الفحص والمراجعة التقنية.

وقال الشريف : "ترميم قصر البارون هو استعادة لفكرة تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة من صحراء جرداء واستمرارها لعشرات السنوات وتوسع الإنشاءات بها"، مضيفا "فقد تحولت مصر الجديدة إلى أهم وأرقى الأحياء الموجودة فى القاهرة، وهذا محاكاة لما يحدث بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة والتوسعات التى تقوم بها الدولة والبعض كان يراها درب من الخيال".

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وأضاف الشريف ، أنه لازالت أعمال جمع الوثائق الأصلية عن تاريخ مصر الجديدة مستمرة من خلال فحص آلاف الوثائق المحفوظة بأرشيف الشركة وأحد البنوك وبعضها يرجع إلى أعوام 1905 و1907 وسيتم عرض الأصول أو نسخ منها فى معرض تاريخ مصر الجديدة الجارى إعداده داخل قصر البارون لتكون متاحة لجميع الزائرين.

وتابع مدحت الشريف: "إنها رحلة بدأناها منذ بداية عام 2016 لنستعيد أيقونة مصر الجديدة بعد محاولات عديدة على مر عشرات الأعوام لم يكتب لها النجاح، وترك القصر مهجورا للخرافات وعبدة الشيطان حتى بدأت بعض أجزاءه من زخاف وتماثيل تتساقط أو تصبح مهددة بالإنهيار"، وتعهد بمواصلة العمل "سنستمر حتى نفتتح القصر فى أكتوبر 2019 إن شاء الله بكافة ما سيحتويه من تاريخ لاينسى حتى تتوارثه الأجيال، بتعاوننا معا ننجح فيما عجز عنه الآخرون .. معا لمصر جديدة".