تحضيرا لمباراة الجزائر.. عموتة يضم الحارس العروبي للمنتخب المحلي

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الدعوة لكل من الحارسين هشام المجهد (اتحاد طنجة) وزهير لعروبي (نهضة بركان) للمشاركة في التجمع الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية بمدينة الرباط إلى غاية 20 غشت 2019.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن هذه الدعوة، جاءت بعد أن منعت الإصابة الحارس أيمن ماجد من المشاركة في هذا التجمع الإعدادي الذي انطلق يوم أمس الأربعاء 14 غشت 2019.

جدير بالذكر، أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لمباراتين اللتين ستجمعه بالمنتخب الجزائري برسم التصفيات الإفريقية للاعبين المحليين المؤهلة لـ”الشان” التي ستجري أطوارها بإثيوبيا بداية السنة المقبلة.