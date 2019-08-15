شوارع فرنسية ستحمل أسماء مقاتلين مغاربة.. ماكرون يطلب تخليد ذكرى المقاتلين مع فرنسا ضد “النازية”

من باب العرفان بجميلهم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن رغبته في تسمية شوارع فرنسية بأسماء مقاتلين مغاربة، ساهموا في إنزال “بروفانس”، والذي حرر الأراضي الفرنسية من الاحتلال الألماني، مخلدة ذكرى الجنود الأفارقة الذين ساهموا في هذا الإنزال، ومن بينهم الجنود المغاربة.

وفي ذات السياق، قال ماكرون صباح اليوم الخميس أثناء الاحتفال بالذكرى 75 للإنزال، إن أكبر عدد من جنود القوات الفرنسية جاؤوا من افريقيا، جزائريون وتونسيون ومغاربة وافريقيا جنوب الصحراء، متسائلا “من يذكر بيننا اليوم أسماءهم أو وجوههم”.

ووجه ماكرون اليوم نداء لعمداء كل المدن الفرنسية، لإحياء أسماء المقاتلين الذين شاركوا فرنسا حربها على النازية، معتبرا أن هذه الخطوة نابعة من التزامات فرنسا.

“لن نجد الكلمات الكافية لكي نعبر لهم عن امتناننا لما قدموه من تضحيات”، واصل الرئيس الفرنسي الذي شكر كل المحاربين الذين جعلوا العلم الفرنسي بجميع ألوانه يرفرف من جديد، متمنيا أن تجد هذه الحلقة من التاريخ الفرنسي مكانتها في البلاد.

وأنهى ماكرون خطابه قائلا “الحرية جاءت من البحر المتوسط” في إشارة إلى المقاتلين الذين جاؤوا من شمال أفريقيا ومن دول أفريقية أخرى عبر البحر المتوسط.