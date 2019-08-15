بن سودة هو أول من اقترح الاحتفال بعيد الشباب

أعلن المغرب لأول مرة عن تخصيص عيد وطني خاص بالشباب الذي سيعرف بـ”عيد الشباب”، بأمر من الملك الراحل محمد الخامس في التاسع من يوليوز 1956، والذي صادف عيد ميلاد ولي العهد آنذاك، مولاي الحسن. وكان أول من قدم اقتراح الاحتفال بعيد الشباب، هو أحمد بن سودة، وزير الشباب، في عهد حكومة امبارك البكاي، أول حكومة مغربية بعد الاستقلال، إذ يقول في شهادة نشرتها مجلة “دعوة الحق” إن “وزارة الشباب تحوّلت إلى معسكر ضخم تدفقت إليه أفواج الشباب المغاربة سواء من التنظيمات السياسية أو خارجها، والتي رغبت في أن تكون مناسبة عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن هي فرص تجمع الشباب المغاربة لأجل احتفال وطني كبير، وهو ما استجاب له الملك محمد الخامس”.

وجاء في كلمة وجهها محمد الخامس لولي عهده بهذه المناسبة: “يا بني لقد اخترت لك من الأسماء (الحسن)، لأربط بين حاضر البلاد وماضيها القريب والبعيد، وليكن لك في جدك المولى الحسن خير أسوة وأعظم قدوة، فلم تكد تطل على السادسة من عمرك حتى قدمتك للمعلم ليلقنك آيات القرآن، وليغرس في قلبك الطاهر الفتى حب الدين وعزة العروبة والإسلام. ولما ترعرعت يا بني اخترت بقاءك تحت سماء المغرب ليتم تكوينك الثقافي في بيئة مغربية (..)، يا بني قل للشباب إن الجيل الحاضر كافح في سبيل الاستقلال وعليهم أن يتابعوا الكفاح بتثبيت هذا الاستقلال ولازدهار البلاد ورفاهيتها وتقدمها في عهد الاستقلال”.

ويقول ابن سودة إن “أوّل احتفال بعيد الشباب في المغرب كان في ملعب سباق الخيل بالرباط، الذي حج إليه ما يناهز 2500 شاب لإنجاح استعراض للخيل بالمناسبة، بينما كانت أعداد المتفرجين أزيد من ذلك بكثير، وآنذاك ارتجل ولي العهد حينها خطابا مرتجلًا أظهر ملكاته الكلامية، واستمر ذلك الحدث في جو حماسي كان بمنزلة انطلاقة احتفالات عيد الشباب”.