رغم اعتراض مازيمبي وتهديده ب”الفيفا”.. الرجاء يعلن رسميا تعاقده مع مالانغو

أعلن نادي الرجاء الرياضي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم الكونغولي بين مالانغو نغيتا، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

ووقع مالانغو في كشوفات الفريق الأخضر عقدا يمتد لثلاثة مواسم، وذلك بتوصية من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النسور الخضر.

ويأتي توقيع صاحب 25 عاما للرجاء، رغم اعتراض فريقه تي بي مازيمبي الكونغولي عن انتقاله إلى الفريق الأخضر، حيث نشر النادي بلاغا قبل أيام أكد من خلاله، أن مالانغو مازال عقده ساري المفعول مع بطل الكونغو إلى غاية 2021.

وكان مازيمبي طالب لاعبه بالعودة إلى الفريق، خاصة بعد أن وضع اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للدفاع عن ألوانه في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من تأكيد مالانغو أن عقده مع فريقه السابق انتهى بنهاية الموسم الكروي الماضي.

وتدرب مهاجم الرجاء الجديد، لأول مرة مع الفريق أمس الأربعاء، قبل أن يعلن بطل كأس السوبر الإفريقي رسميا اليوم الخميس، تعاقده مع مالانغو ليدافع عن ألوانه في السنوات الثلاث القادمة.