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قبل انطلاق رحلته إلى المغرب، اليوم الخميس، استغل الفنان سعد لمجرد جلول الديفا سميرة سعيد بباريس، ليتناولا معا وجبة عشاء ليلة أمس الأربعاء.
وشاركت سميرة سعيد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة على طاولة العشاء في أحد المطاعم رفقة سعد وصديق لهما يدعى يوسف.
وسبق أن عبرت سميرة سعيد في تصريحات صحفية عن انبهارها بالموهبة التي يملك سعد لمجرد وتجعل منه فنان مميزا استطاع الوصول لبلدان بعيدة بموسيقى مغربية.
بدورها فالفنانة المغربية سميرة سعيد استطاعت منذ سنوات أن تحفر اسمها في سماء الفي العربي، فهل يمكن أن نرى عملا مشتركا بين هذين النجمين بعد لقاءهما؟
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل زيارته المغرب.. سعد لمجرد والديفا سميرة سعيد مع بعضهما-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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