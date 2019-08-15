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تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية، أول أمس الثلاثاء، بسبتة المحتلة، من توقيف سائق سيارة مغربي، بمنطقة “شوريو”، بعد مطاردة هوليودية قامت بها عناصر الأمن المغربي والإسباني، إثر اقتحامه معبر “طارخال” الحدودي بطريقة جنونية.
وبحسب مواقع إخبارية إسبانية فإن السيارة تحمل ترقيما من بلجيكا، اقتحمت المعبر الحدودي “طارخال” بطريقة أدهشت الجميع، واستطاعت الدخول إلى الثغر المحتل دون أن تتمكن العناصر الأمنية أو الإسبانية من توقيفها.
السائق استطاع تخطي كل الحواجز الأمنية والوصول إلى وسط المدينة، قبل أن تحاصره سيارات الشرطة الإسبانية من كل جهة، حيث أرغمته على التوقف، ووضع السائق تحت تدابير الحراسة النظرية قصد التحقيق معه في ظروف وملابسات هذه الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الاسباني يوقف مغربي اقتحم حدود سبتة المحتلة بطريقة هوليودية -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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