مرة أخرى.. المغرب خارج تصنيف “شنغهاي” لأحسن 1000 جامعة في العالم

بينما واصلت الجامعات الأمريكية، وعلى رأسها جامعة هارفارد، تصدرها للترتيب العالمي للجامعات لسنة 2019، وذلك وفق تصنيف شنغهاي، الذي صدر اليوم الخميس، غابت الجامعات المغربية مجددا عن التصنيف، حيث لم تظهر أي منها في اللائحة التي تضم 1000 جامعة الأولى في العالم.

وتمكنت جامعة تونسية وأخرى مصرية من ولوج التصنيف الدولي لهذا العام، بالإضافة إلى وجوط أربع جامعات سعودية، وجامعة السلطان قابوس العمانية والجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة خليفة (الإمارات العربية المتحدة).

واحتلت المرتبة الأولى في التصنيف العالمي جامعة هارفارد، تليها جامعة ستانفورد الأمريكيتين، فيما تحتل المرتبة الثالثة جامعة كامبريج الإنجليزية.

يذكر أن تصنيف شنغهاي يأخذ في الاعتبار ستة مقاييس، من بينها عدد جوائز ميداليات فيلدز التي حصل عليها الطلبة المجازون والأساتذة والباحثون، وعدد الجوائز في مجال الرياضيات والتي تعادل جوائز نوبل، إضافة إلى عدد المقالات في المجلات العلمية.