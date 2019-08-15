ألكسيس يحرج مانشستر يونايتد مع روما الإيطالي

أيمن عنبر – صحفي متدرب

أفسد التشيلي “أليكسيس سانشيز”، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مخططات الفريق الأحمر في التخلص من خدماته حيث كان على وشك الانتقال إلى فريق روما الإطالي على سبيل الإعارة.

وأعطى اليونايتد موافقته لرحيله لكن الصفقة لم تتم لعدم رغبة اللاعب في الرحيل وتشبته بالشياطين الحمر، رغم تعبير مدرب الفريق “أولي جونار سولسكاير” عن رغبته في مغادرته، واعتماده على الثلاثي، “ماركوس راشفورد”، “وأنتوني مارسيال”، و”ماسون جرينوود”، بشكل أساسي واستبعاد سانشيز من القائمة الأساسية هذا الموسم.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن يونايتد رحب بشدة بإعارة أليكسيس إلى نادي العاصمة الإطالي روما مقابل دفع مبلغ 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا، إلا أن النادي بدأ بالفعل في متابعة أهداف جديدة، في ظل تمسك سانشيز بالبقاء في صفوف الشياطين الحمر، من ضمنها “ميتشي باتشواي” لاعب تشيلسي الإجليزي .