اندلاع حريق داخل معسكر 'الصقر' جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق داخل معسكر "الصقر" جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع داخل معسكر الصقر في الدورة جنوبي بغداد". يذكر ان انفجاراً وقع الاثنين الماضي، لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي جنوبي بغداد ادى الى وفاة شخص واصابة 29 اخرين بجروح.

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