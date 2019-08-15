اخبار العالم

أول تعليق من إيران بعد الإفراج عن ناقلتها المحتجزة في جبل طارق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن السفير الإيراني في لندن، الخميس، أن أمريكا بذلت محاولات "مستميتة" لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت "هزيمة نكراء".
وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع التحفظ على الناقلة الإيرانية "غريس 1" والسماح لها بالإبحار.

ومن جانبه أكد السفير الإيراني في لندن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أكثر من شهر في جبل طارق.


وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" أن منطقة جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية "غريس 1".

وقالت الصحيفة "السلطات في جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية الضخمة غريس 1 التي احتجزت في الرابع من تموز للاشتباه في نقلها 2.1 مليون برميل من النفط الخام لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وقال كبير قضاة المحكمة العليا في جبل طارق، انتوني دادلي، إن المحكمة لم تتلق أي طلب أمريكي.

وقال متحدث باسم الناقلة "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها إيران الشهر الماضي إن الموقف لا يزال كما هو بشأن الناقلة وإن الشركة المالكة لا تزال تنتظر المزيد من التطورات بين المملكة المتحدة وإيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من إيران بعد الإفراج عن ناقلتها المحتجزة في جبل طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا