اعلن السفير الإيراني في لندن، الخميس، أن أمريكا بذلت محاولات "مستميتة" لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس 1 لكنها لقيت "هزيمة نكراء".
ومن جانبه أكد السفير الإيراني في لندن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أكثر من شهر في جبل طارق.
وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" أن منطقة جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية "غريس 1".
وقالت الصحيفة "السلطات في جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية الضخمة غريس 1 التي احتجزت في الرابع من تموز للاشتباه في نقلها 2.1 مليون برميل من النفط الخام لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
وقال كبير قضاة المحكمة العليا في جبل طارق، انتوني دادلي، إن المحكمة لم تتلق أي طلب أمريكي.
وقال متحدث باسم الناقلة "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها إيران الشهر الماضي إن الموقف لا يزال كما هو بشأن الناقلة وإن الشركة المالكة لا تزال تنتظر المزيد من التطورات بين المملكة المتحدة وإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من إيران بعد الإفراج عن ناقلتها المحتجزة في جبل طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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