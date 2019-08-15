فان دايك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

الجائزة فاز بها لوكا مودريتش الموسم الماضي، في ظل تنافس مع محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وخرج محمد صلاح من سباق المتنافسين على الجائزة هذا الموسم، بينما تواجد زميله فيرجيل فان دايك، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وبطل دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.



الثاني، ليونيل ميسي بطل الدوري الإسباني مع برشلونة ، وكريستيانو رونالدو بطل السوبر والدوري في إيطاليا مع يوفنتوس، وبطولة دوري الأمم الأوروبية مع الأرجنتين.

ورغم أن محمد صلاح حقق دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، لم يتواجد هو أو زميله ساديو ماني ضمن القائمة النهائية.

وستقام الحفلة يوم 29 آب الجاري، للإعلان عن الفائز بالجائزة بين الثلاثي المرشح، اثناء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

