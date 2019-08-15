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فان دايك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

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2019-08-15 | 16:46

فان دايك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2018/2019 للرجال.
الجائزة فاز بها لوكا مودريتش الموسم الماضي، في ظل تنافس مع محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

وخرج محمد صلاح من سباق المتنافسين على الجائزة هذا الموسم، بينما تواجد زميله فيرجيل فان دايك، أفضل لاعب في وبطل والسوبر الأوروبي.


الثاني، ليونيل بطل مع ، وكريستيانو رونالدو بطل السوبر والدوري في إيطاليا مع يوفنتوس، وبطولة دوري الأمم الأوروبية مع الأرجنتين.

ورغم أن محمد صلاح حقق دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، لم يتواجد هو أو زميله ساديو ماني ضمن القائمة النهائية.

وستقام الحفلة يوم 29 آب الجاري، للإعلان عن الفائز بالجائزة بين الثلاثي المرشح، اثناء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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