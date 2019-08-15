سلطات جبل طارق تفرج عن ناقة النفط الإيرانية

قررت المحكمة العليا في جبل طارق، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس – 1" المحتجزة لديها منذ تموز الماضي، على الرغم من مطالبة واشنطن بتمديد فترة احتجاز السفينة.
من جهته، قرر رئيس مجلس إدارة جبل طارق، فابيان بيكاردو، رفع أمر الاحتجاز والسماح للسفينة الإيرانية "غريس -1" بالإبحار.
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط في يوليو الماضي، ناقلة النفط الإيرانية، مدعية أنها كانت في طريقها إلى سوريا.
وتحججت بريطانيا في وقتها، بأن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط في يوليو الماضي، ناقلة النفط الإيرانية، مدعية أنها كانت في طريقها إلى سوريا.
وتحججت بريطانيا في وقتها، بأن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.
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