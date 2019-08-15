المنافذ الحدودية تعلن ضبط ثلاثة موظفين متلبسين بـ'الرشوة' في ميناء أم قصر

وقالت الهخيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بالتعاون مع هيئة نزاهة البصرة تم ضبط ثلاثة موظفين متلبسين بالرشوة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة".

وأضافت الهيئة، "جاء ذلك استنادا إلى قرار قاضي تحقيق البصرة حيث تم تنفيذ واجب مشترك بين الهيئة متمثلة بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي وهيئة النزاهة متمثله بدائرة تحقيقات البصرة"، مبينة أن "الموظفين تابعين لوزارة النقل/ الشركة العامة للموانىء المدونة الدولية".