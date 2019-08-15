بالصورة.. قائمة النوارس لملحق البطولة العربية

اعلن نادي الزوراء الرياضي، قائمة فريقه المغادرة الى المغرب لخوض الدور التأهيلي المؤهل للدور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس".

وأوقعت القرعة أندية الزوراء العراقي، وبطل الصومال، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.

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وغادر وفد النوارس عصر اليوم الى المغرب، بعدما انهى تحضيراته في بغداد الاربعاء.

وفيما يلي قائمة النوارس لمباريات الملحق: