انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن قوة امنية انقذت شخصا كان يحاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد، في ثاني حالة تسجل اليوم في العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد/ الجادرية تمكنت من انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر الجادرية داخل نهر دجلة بدافع الانتحار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشخص تم انقاذه وتسليمه وفق اجراءات اصولية".
وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الخميس، بإنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر شرقي بغداد.
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