انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد/ الجادرية تمكنت من انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر الجادرية داخل نهر دجلة بدافع الانتحار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشخص تم انقاذه وتسليمه وفق اجراءات اصولية".