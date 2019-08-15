الكباشي يكشف لـ"العين الإخبارية" ترتيبات توقيع الوثيقة الدستورية بالسودان

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين الكباشي: إن الاستعدادات اكتملت للاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، واصفا فرحة السودانيين بـ"العظيمة".

ويشهد السودان، بعد غدٍ السبت، التوقيع الرسمي على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية بين قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات والمجلس العسكري الانتقالي، لتدخل البلاد بموجبها في حقبة جديدة من تاريخها السياسي.

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أكد الكباشي أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني قام بجميع الإجراءات التأمينية والتنظيمية اللازمة لبدء احتفالات البلاد بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وبداية الفترة الانتقالية.

ويمهد التوقيع على هذه الوثيقة رسميا وبشكل نهائي الطريق أمام حكم انتقالي في السودان، مستندا إلى اتفاق تاريخي لتقاسم السلطة تم التوصّل إليه بين الطرفين في 17 من يوليو/تموز الماضي.

وتابع الكباشي: "تبدأ مراسم الاحتفال باستقبال الضيوف بمطار الخرطوم الدولي"، مشيراً إلى أن بعضها سيصل غداً الجمعة، على أن يتم التوقيع عند الحادية عشرة صباح السبت بقاعة الصداقة التي تقع في شارع النيل بالعاصمة الخرطوم، إذ سيغادر الضيوف في اليوم نفسه.

وكشف عن قائمة الرؤساء الذين أكدوا الحضور، وهُم رؤساء: جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وتشاد إدريس ديبي، وكينيا اوهور كنياتا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بينما اعتذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن عدم الحضور، فيما أكد وزير خارجية أوغندا حضوره.

وأضاف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي لـ"العين الإخبارية" أن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير سيكون ضمن الحضور إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ووفد من البرلمان العربي والجامعة العربية.

أوروبيا، تقرر حضور وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو، بالإضافة إلى المبعوث الخاص البريطاني للسودان روبرت فيروز، وممثل ثالث لبعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم.

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وبحسب الكباشي، يصل يوم غد الجمعة، مبعوث الرئيس الصيني الخاص للسودان هو جينتاو للمشاركة في حفل توقيع الوثيقة الدستورية.





وتشمل قائمة الحضور أيضاً قيادات الخدمة المدنية والسفراء المعتمدين لدى السودان ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، والإدارة الأهلية، والقيادات الدينية وقادة العمل الإعلامي.

ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، يوم الأحد 4 أغسطس/آب الجاري على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وحسب الجدول الزمني، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وحدد الجدول يوم 19 من أغسطس/آب الجاري لأداء مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء، على أن يعقد المجلس أول اجتماعاته في اليوم نفسه.

كما حدد في العشرين من أغسطس/آب تعيين رئيس الوزراء من جانب مجلس السيادة، على أن يؤدي القسم في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

وأشار الجدول الزمني إلى أن تعيين أعضاء مجلس الوزراء سيتم في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيين الوزراء في الـ30 من أغسطس/آب، ويؤدون القسم في الـ31 منه.

ويعقد مجلس الوزراء الجديد أول اجتماعاته وفق الجدول الزمني في اليوم نفسه، فيما يعقد في الأول من سبتمبر/أيلول أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، على أن تبدأ في اليوم نفسه عملية السلام الشامل.