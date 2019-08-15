الان تتابع إسرائيل تمنع دخول نائبتين أمريكيتين معاديتين لليهود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي للتلفزيون الإسرائيلي إن بلادها لن تسمح بدخول النائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب وإلهان عمر أراضيها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا سلطات الاحتلال إلى منع دخول النائبتين، معتبرا أن إسرائيل ستظهر “ضعفاً شديداً” حال سماحها بدخول نائبتين أميركيتين مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين. Advertisements وأعلن مسؤول أميركي في وقت سابق أنّ إسرائيل تنوي منع زيارة النائبتين لتعبيرهما عن دعمهما لحركة مقاطعة الدولة العبرية. اقرأ أيضا: ترامب: إسرائيل ستظهر “ضعفا” حال سماحها بدخول النائبتين الأميركيتين

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