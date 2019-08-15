الان تتابع ترامب: إسرائيل ستظهر “ضعفا” حال سماحها بدخول النائبتين الأميركيتين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل ستظهر “ضعفاً شديداً” في حال سماحها بدخول نائبتين أميركيتين مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين، تعتزمان زيارة الأراضي الفلسطينية.
وقال الرئيس الأميركي عبر موقع تويتر إنّ رشيدة طليب النائبة الأميركية من أصل فلسطيني، وزميلتها الهان عمر “تكرهان إسرائيل وكل اليهود، وليس بالإمكان قول شيء أو فعل شيء لتغيير رأيهما”.
وأعلن مسؤول أميركي في وقت سابق أنّ إسرائيل تنوي منع زيارة النائبتين لتعبيرهما عن دعمهما لحركة مقاطعة الدولة العبرية.
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