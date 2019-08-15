الان تتابع الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 من جنوده و5 هنود في كشمير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أعلن الجيش الباكستاني مقتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود باكستانيين وخمسة جنود هنود في تبادل لإطلاق النار عبر خط السيطرة في كشمير. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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