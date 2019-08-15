صحيفة: الاتفاق السوداني على كافة مفاصل الحل السياسي بات منجزاً

قالت صحيفة خليجية، إن "مشاهد تناقلتها عدد من وسائل الإعلام لمناطق في السودان الشقيق، تبين أهمية توافق الأطراف ليس فقط على إنجاز حل سياسي بل إعادة بناء البنية التحتية ووضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة، فقد بدت للوهلة الأولى بعض المشاهد من مدينة أم درمان ومناطق ثانية للناس وهم يتنقلون بالقوارب جراء مياه الفيضانات التي غمرتها كمن يتابع تصويراً من مدينة البندقية في إيطاليا"..

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - وهذا لا يجوز في بلد غني بموارده وثقافة شعبه وتصميمه على طي صفحات التغييب التي كانت فيها جماعة “الإخوان” الإرهابية تهيمن عليه وتحتكر ثرواته وإمكاناته وتتصرف بها خاصة للأطراف والأنظمة الدولية الداعمة لجماعة “الإخوان” الإرهابية.

وشددت أنه "ومع فترات التوتر التي شهدها السودان خلال الفترة الماضية، وتعزيز الآمال بحلول للكثير من أزماته، وخاصة من ناحية منع الانفجار وتجنيب البلاد حروباً جديدة، تبقى الأزمات الاقتصادية بحاجة لتكنوقراط يجيدون التعامل معها وتسديد البوصلة إلى الاتجاه الصحيح، إذ أنه ليس من المعقول أن تكون سلة الغذاء العالمي تعاني كل هذا الاستنزاف وعدم الإدارة الحكيمة للموارد حتى تصبح عدد من المناطق بالشكل الذي بدت عليه مع تجمع مياه الفيضانات وشبه انعدام البنية التحتية في تلك المناطق".

وبينت أن "الاتفاق السوداني على كافة مفاصل الحل السياسي بات منجزاً، وتبقى هناك الأمور المعاشية التي كانت سبب الانتفاضة الأخيرة على رأس النظام السابق بسبب غلاء الخبز هي الأهم في كل مبادرة أو مشروع وطني جامع لجميع أبناء السودان، وما يجب أن يتصدر جميع الأولويات خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، سواء عبر خطط إسعافية أو خطط طويلة الأمد تراعي الحاجات الضرورية وتأمينها بالشكل المناسب لكافة الفئات الشعبية التي بينت نفاذ صبرها بعد عقود من الإدارة الفاشلة والفساد وانعدام كل أفق يراعي الحاضر والمستقبل في أحد أغنى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا".

وذكرت أن "السودان كما هو بلد غني بثرواته، كذلك بطاقات شعبه والإحساس بضرورة عدم إبقاء الوضع المعاشي على حاله، واليوم هناك موقف دولي جامع يستهدف دعم السودان في المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخه، وبالتالي على صناع القرار فيه أن يضعوا كل ذلك بعين الاعتبار والتصرف انطلاقاً من طي كافة مفاعيل وآثار الفترة الماضية والتأسيس لحاضر يلبي التطلعات ويمكن الاستناد عليه للتعامل مع القادم كما يجب، فالاقتصاد والسياسة لا يمكن فصلهما في أي عملية بناء وطني وتحت أي ظرف كان، ويبقى إعلاء مصلحة السودان بجميع شرائحه ومكوناته والسباق مع تحدي الزمن هو الحل الذي سيكفل تدشين العهد الجديدِ".