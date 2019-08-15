شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: لن نقف مكتوفي الأيدي عند تفاقم أزمة هونغ كونغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)

كشف سفير الصين في لندن ليو شياو مينغ اليوم (الخميس) أن الصين لن «تقف مكتوفة الأيدي» ولديها الإمكانات لإعادة الهدوء «بسرعة» إذا خرجت الأزمة في هونغ كونغ «عن السيطرة».

وقال «إذا تدهور الوضع وتحول إلى اضطرابات لا تقدر حكومة المنطقة الإدارية الخاصة السيطرة عليها، فإن الحكومة المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي. لدينا حلول كافية وقدرة كافية لقمع الاضطرابات بسرعة».

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وأظهرت صور التقطتها «فرانس برس» في وقت سابق من (الخميس) آلاف العسكريين الصينيين يلوحون بالأعلام الحمراء ويجرون عروضاً في استاد رياضي في مدينة شينزين على الحدود مع هونغ هونغ.

كما توقفت عشرات عربات الجنود المدرعة وشاحنات الإمدادات في مكان قريب.

وقال ليو «نأمل في أن تنتهي الأمور بطريقة منظمة. ولكننا مستعدون تماما للأسوأ».

كما احتج على «التدخل الخارجي» في احتجاجات هونغ كونغ ودعا الحكومة البريطانية إلى التعامل مع المسالة «بحذر كبير».