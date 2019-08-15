تكريم الطيار الروسي الذي انقذ ركاب طائرة إيرباص بعد نجاحه بالهبوط الاضطراري

رفع طيار روسي إلى مصاف الأبطال في بلاده، بعد نجاحه في الهبوط ب​طائرة​ ​إيرباص​ تقل أكثر من 230 شخصا في حقل ذرة خارج ​موسكو​ الخميس، بعد أن هاجمها سرب من طيور النورس.

وكانت طائرة الإيرباص "ايه321" التابعة لشركة طيران "اورال ايرلاينز" وتقل 226 مسافرا وطاقما من سبعة أفراد، أقلعت من مطار زوكوفسكي في موسكو، على ما أفادت وكالة روزافياتسيا للنقل الجوي.

وهاجمت ​الطيور​ الطائرة بعد وقت قليل من إقلاعها من موسكو ما تسبّب في اضطراب في المحرك، ليقرر طاقمها الهبوط فورا.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة هبطت في حقل ذرة على بعد كيلومتر واحد من مدرج ​المطار​، فيما كانت سرعة هبوطها تتراجع ومحركاتها لا تعمل.

وأجلت السلطات الروسية الركاب بواسطة ​سلالم​ منفوخة بالهواء، وتم نقل بعضهم للمستشفى فيما ذهب الباقون إلى المطار.