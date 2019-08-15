جاويش أوغلو: هناك مسائل يجب تحديد تفاصيلها ضمن اتفاق المنطقة الآمنة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "هناك مسائل يجب تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي - الأميركي حول المنطقة الآمنة بسوريا"، مؤكداً "ضرورة إخراج تنظيم "سوريا الديمقراطية" من شرق الفرات".
ولفت جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيرالونية نبيلة تونس، الى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلًا، ويجب إخراج تنظيم "سوريا الديمقراطية" من المنطقة".
وأكد أن "الولايات المتحدة تواصل تزويد التنظيم بالسلاح"، مشيراً الى أن "أيّ تكتيك للمماطلة من جانب الولايات المتحدة لن يكون مقبولًا، مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا بوعودهم".
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