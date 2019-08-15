جاويش أوغلو: هناك مسائل يجب تحديد تفاصيلها ضمن اتفاق المنطقة الآمنة

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "هناك مسائل يجب تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي - الأميركي حول المنطقة الآمنة ب​سوريا​"، مؤكداً "ضرورة إخراج تنظيم "سوريا الديمقراطية" من شرق ​الفرات​".

ولفت جاويش أوغلو في ​مؤتمر​ صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيرالونية نبيلة تونس، الى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلًا، ويجب إخراج تنظيم "سوريا الديمقراطية" من المنطقة".

وأكد أن "​الولايات المتحدة​ تواصل تزويد التنظيم ب​السلاح​"، مشيراً الى أن "أيّ تكتيك للمماطلة من جانب الولايات المتحدة لن يكون مقبولًا، مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في منبج ولم يلتزموا بوعودهم".