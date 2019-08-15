إصابة 23 راكبا في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية عقب اصطدامها مع سرب طيور

هبطت ​طائرة​ الركاب من طراز "الإيرباص- ايه321" التابعة للخطوط الجوية "أورال"، اضطراريًّا في حقل ذؤة خارج أحد مطارات ​موسكو​، ما أدّى إلى إصابة 23 شخصًا على الأقل.

وكانت الطائرة الّتي تقلّ 226 مسافرًا وطاقمًا من سبعة أفراد، قد أقلعت من مطار زوكوفسكي في موسكو إلى سيمفيروبول في منطقة القرم، إلّا أنّها اصطدمت بسرب طيور بعد إقلاعها، وتعطّلت محركاتها بعد التصادم، ما دفع بالطيار إلى القيام بهبوط اضطراري.

وذكرت السلطات الصحية الروسية أنّ من بين المصابين 5 أطفال، أصيبوا ونُقلوا إلى مستشفى لتلقّي العلاج.