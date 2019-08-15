بوغدانوف يبحث مع وفد كردي تطورات الأوضاع في سوريا

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ​ميخائيل بوغدانوف​، مع وفد "المجلس الوطني الكردي"، تطورات الوضع في ​سوريا​.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن اللقاء بين نائب الوزير الروسي، والوفد المعارض السوري برئاسة كميران حاجو، تخلله تبادل صريح للآراء حول تطورات الوضع في سوريا، وطرق تسوية ​الأزمة السورية​ على أساس قرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 2254.

وبحسب البيان، فقد أكد ميخائيل بوغدانوف، تمسك موسكو بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واحترام الحقوق المشروعة لجميع مكونات شعبها العرقية والدينية.